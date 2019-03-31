Культура

В легендарном клубе Петербурга пройдет концерт в поддержку псковского благотворительного фестиваля «Добрый рок»

В ближайшую субботу, 5 апреля, в легендарном клубе MONEY HONEY пройдет очередной концерт в поддержку псковского благотворительного музыкального фестиваля «Добрый рок». Ранее подобные концерты прошли в Пскове и Смоленске. В них приняли участие как молодые, так и уже зрелые музыкальные коллективы.

В концерте 5 апреля примут участие несколько групп. Группа LIGHT ON - молодая подающая надежды команда из Петербурга, с интересным вокалом, объемным завораживающим звуком и глубокими текстами, над которыми стоит подумать.

«Пепел Cобытий» - группа, играющая в стиле Romantic Punk. «Мы поем, а иногда просто кричим о любви и системе, - говорят музыканты. - Чувства и бешеный драйв лежат в основе нашей музыки».

Группа «Наитие» – это сущность современной русской интеллигенции большого города, интеллектуалы-романтики, преданные любимому делу. Это бальзам на душу для всех, кто устал от третьесортного штампованного искусства, политической демагогии и утомляюще быстрого ритма жизни; для тех, кто изголодался по музыке, требующей раздумий. Музыканты регулярно участвуют в музыкальных фестивалях. Тем не менее, формат выступлений группы всё же более камерный: её концерты идеально подходят для осенних (весенних, летних, зимних) петербургских вечеров, когда душа требует культурного обогащения после душной офисной пятидневки, а уши требуют качественного звука.

Начало концерта в 19.00.

Напомним, в поддержку гала-концерта фестиваля в этом году на площадке ПЛАНЕТА запущен сбор средств. Организаторы призывают псковичей принять участие в краудфандинге и доказать, что «Добрый рок» и благотворительность интересны как участникам - группам из разных регионов России и стран Ближнего зарубежья, так и слушателям-гостям гала-концерта из разных уголков нашей необъятной страны.

Каждый сам может выбрать вариант поддержки, это могут быть и физические и юридические лица. Страница на ПЛАНЕТЕ - по ссылке https://planeta.ru/campaigns/dobro_rock

Группа фестиваля в ВК https://vk.com/dobro_rock

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