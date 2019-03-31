Культура

Музейщики из Пушкиногорья обменялись опытом со своими красноярскими коллегами

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» возвратились из Красноярска, где приняли участие в грантовом проекте краевого краеведческого музея «Точка притяжения, или 14 дней в музее». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в рамках проекта 14 музеев из разных регионов Российской Федерации презентуют свои выставки, виртуальные туры, издательскую продукцию в «неофициальной столице Сибири». Здесь уже побывали делегации из Хабаровского краевого, Иркутского областного, Таймырского, Томского, Пермского, Тамбовского краеведческих музеев, Елабужского государственного музея-заповедника, Национального музея Республики Татарстан; в ближайшее время сибиряки ждут гостей из Всероссийского музея-заповедника В.М. Шукшина, Оренбургского музея изобразительных искусств, Эрмитажа.

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Помимо возможности представить свой музей, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», специалисты отрасли получают великолепную возможность для обмена опытом и обсуждения наиболее острых проблем, встающих сегодня перед музеями различного статуса. Так, за несколько дней пребывания в Красноярске музейщики из Пушкиногорья смогли познакомиться с работой фондохранилища, с обновленной основной экспозицией и филиалами — усадьбой Г.В. Юдина, литературным музеем имени В. П. Астафьева в краевом центре и мемориальным комплексом писателя в Овсянке, а также с экспозициями, размещенными на пароходе-музее «Св. Николай». Наши земляки также побывали в «Библиотеке музеев России» и передали в её фонд книжные издания Пушкинского Заповедника.