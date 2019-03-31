Культура

С «голосом» Лунтика и Забавы Путятишны встретятся юные великолучане

Актриса театра и кино Екатерина Гороховская встретится с юными жителями Великих Лук. Великолукский драматический театр продолжает реализовывать мероприятия плана, посвященного Году театра в России, а также 100-летию ВДТ. Помимо премьерных спектаклей, театром запланированы различные встречи с театральными критиками, драматургами, артистами театра и кино. Так, 14 мая в 16.00 в большом зале драматического театра состоится встреча юных великолучан с актрисой театра и кино, режиссером, театральным критиком, педагогом, лауреатом актерской премии им. В. Стржельчика - Екатериной Гороховской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Екатерина Владимировна также профессионально занимается дубляжем, озвучивает героев таких известных мультфильмов, как «Приключения Лунтика и его друзей» (Лунтик, Пчеленок), «Барбоскины» (Лиза), Добрыня Никитич и Змей-Горыныч (Забава Путятишна), Илья Муромец и Соловей-разбойник (Аленушка).

На встрече Екатерина расскажет о своей творческой деятельности, о том, как происходит озвучка мультипликационных фильмов, поведает тайны актерской профессии. Юные любители театра смогут задать интересующие их вопросы.

Следует отметить, что Екатерина также познакомится с актерами театра, с репертуаром Великолукского драматического театра и будет определена сказка, над которой Екатерина Владимировна начнет работу в Великолукском драмтеатре в 2020 году.

Приглашаем всех желающих на встречу с талантливой актрисой 14 мая в 16.00. Мероприятие для детей - бесплатно. Заявки принимаются по телефону 8 (911) 365-02-51.