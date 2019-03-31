Культура

Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове начнется в этом году

Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Псковская область получит 100 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт цепных мостов в Острове.

Денежные средства позволят начать масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения, которое находится в неудовлетворительном состоянии с большой степенью износа основных конструкций.

«Уже в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Необходимая проектная документации на объект полностью готова», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Проведение масштабных работ по капитальному ремонту уникального памятника истории стало возможно благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных Министерствах и ведомствах.

Денежные средства будут выделены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Цепные мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины 19-го века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.