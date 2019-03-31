Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ипотека от 8,5% - это реально!
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
В собачьем «добре»
25 лет
Разум и чувства
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Телефон прямого эфира 56-73-72
На учебу в школу звонарей
 
 
 
ещё Культура 31.03.2019 14:090 Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва с 19 по 21 апреля 04.04.2019 12:150 Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове начнется в этом году 04.04.2019 11:140 С «голосом» Лунтика и Забавы Путятишны встретятся юные великолучане 04.04.2019 08:130 Музейщики из Пушкиногорья обменялись опытом со своими красноярскими коллегами 03.04.2019 18:290 В легендарном клубе Петербурга пройдет концерт в поддержку псковского благотворительного фестиваля «Добрый рок» 03.04.2019 17:392 С реконструкцией ДМШ г. Пскова №1 воз и ныне там - Александр Коновалов
 
 
 
Самое популярное 03.04.2019 12:2721 В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей 01.04.2019 08:1115 Олег Добрынин покидает администрацию Псковской области 02.04.2019 15:512 В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа 02.04.2019 11:145 Власти Пскова принимают предложения по изменению Генплана города 02.04.2019 18:452 Семья Перчиковых покинула деревню Томсино
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове начнется в этом году

04.04.2019 12:15|ПсковКомментариев: 0

Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Псковская область получит 100 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт цепных мостов в Острове.

Денежные средства позволят начать масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения, которое находится в неудовлетворительном состоянии с большой степенью износа основных конструкций.

«Уже в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Необходимая проектная документации на объект полностью готова», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Проведение масштабных работ по капитальному ремонту уникального памятника истории стало возможно благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных Министерствах и ведомствах.

Денежные средства будут выделены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Цепные мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины 19-го века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.

Теги: #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 414 человек
04.04.2019, 12:240 Псковичей приглашают принять участие в субботнике по очистке от кустарника крепостных сооружений Окольного города 04.04.2019, 12:210 На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета 04.04.2019, 12:150 Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове начнется в этом году 04.04.2019, 12:130 До 15 апреля руководители псковских НКО должны сдать отчеты в Минюст
04.04.2019, 12:000 ТЦ «Сфера» приглашает на семейный «День Здоровья» 04.04.2019, 11:590 В магазине Mango продолжается межсезонная распродажа 04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 04.04.2019, 11:420 Бесплатные консультации для ветеранов проводит Кадастровая палата Псковской области
04.04.2019, 11:380 Вечернюю Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО 04.04.2019, 11:370 Могила участника Первой мировой войны в Пскове получила официальный статус воинского захоронения и объекта культурного наследия 04.04.2019, 11:360 Иностранные граждане не имеют права собственности на землю в Псковском, Печорском, Пыталовском и Гдовском районах 04.04.2019, 11:340 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу 
04.04.2019, 11:261 В Псковской области с рабочей поездкой находится Сергей Степашин 04.04.2019, 11:230 Руководитель областного Росреестра: 50% населения реализовало свои права на регистрацию дачных построек по дачной амнистии 04.04.2019, 11:180 14 раз за неделю выезжали спасатели на ликвидацию последствий ДТП в Псковской области 04.04.2019, 11:160 Студенты Псковского филиала академии ФСИН узнали о служебной деятельности судебных приставов
04.04.2019, 11:140 С «голосом» Лунтика и Забавы Путятишны встретятся юные великолучане 04.04.2019, 11:080 В Великих Луках украден велосипед 04.04.2019, 10:570 «Сообразим на троих»: Кадровые перемены в региональной администрации и уборка Пскова 04.04.2019, 10:549 Экспертам не понравился вариант горбатого «Венецианского моста» через реку Пскову
04.04.2019, 10:370 В Псковском региональном центре лесовосстановления идут работы по подготовке к новому сезону 04.04.2019, 10:300 Первый весенний звездопад пообещали псковичам в конце апреля 04.04.2019, 10:140 ПсковГУ и НовГУ создадут общий диссертационный совет по юриспруденции 04.04.2019, 10:050 20-летний безработный пскович украл из депо 820 кг металлической стружки
04.04.2019, 10:040 Глава ЦИК рассчитывает, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр 04.04.2019, 09:460 Курение стало причиной пожара в дачном доме в пустошкинской деревне Песчанка 04.04.2019, 09:461 Выплату к Дню Победы получат 780 ветеранов Великой Отечественной из Псковской области 04.04.2019, 09:380 Возгорание на распредпункте в Пскове ликвидировано, пострадавших нет
04.04.2019, 09:330 161 бутылка водки с поддельными акцизами изъята из магазина в Стругах Красных 04.04.2019, 09:300 Правительство РФ начинает трехдневную дискуссию с губернаторами по реализации нацпроектов 04.04.2019, 09:240 Артснаряд обнаружили возле пустошкинской деревни Высоцкое 04.04.2019, 09:211 Директор Кадастровой палаты ответит на вопросы псковичей
04.04.2019, 09:163 В Пскове горит подстанция на улице Индустриальной 04.04.2019, 09:130 Три лесных пожара потушено за сутки в Псковской области 04.04.2019, 09:020 Сарай сгорел из-за палов травы в Стругокрасненском районе 04.04.2019, 09:022 Опрос: В России от мужчин ждут работы, а от женщин - заботы
04.04.2019, 08:552 Два торговых павильона горели на улице Коммунальной в Пскове 04.04.2019, 08:412 Скидки на творожную пасту, йогурты и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Империале» до конца апреля 04.04.2019, 08:344 «Всевидящее око» покажут на параде Победы в Москве 04.04.2019, 08:273 Андрей Турчак внес в Госдуму законопроект по упрощению декларирования для работающих на непостоянной основе сельских депутатов
04.04.2019, 08:130 Музейщики из Пушкиногорья обменялись опытом со своими красноярскими коллегами 04.04.2019, 07:572 В потребительскую корзину предложили добавить витамины 03.04.2019, 22:410 В России появилось мобильное приложение для госзакупок 03.04.2019, 22:240 Одну из улиц российского города переименуют в честь подвига десантников 6-й роты
03.04.2019, 22:020 Интерактив: В Порховском районе из-за пала травы огонь с трех сторон подступает к АЗС 03.04.2019, 21:381 ОЭЗ «Моглино» получила сертификат о продлении взаимодействия с Финско-российской торговой палатой 03.04.2019, 21:1510 Проверка на мусор - Иван Цецерский проконтролировал уборку в популярных и нелицеприятных местах Пскова 03.04.2019, 20:511 Фермеры попросили губернатора возобновить весенние ярмарки в Пскове
03.04.2019, 20:361 США могут заблокировать активы пяти крупнейших банков России 03.04.2019, 20:180 На улице Муйжеля в Пскове злоумышленник проник в частный дом и похитил имущество 03.04.2019, 19:550 Мамаев и Кокорин останутся под арестом до 25 сентября 03.04.2019, 19:374 Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках
03.04.2019, 19:182 В журнале Минобороны сообщили о существовании в России боевой парапсихологии 03.04.2019, 19:020 Псковича наказали за езду в нетрезвом виде 140 часами исправительных работ 03.04.2019, 18:460 Школьники Псковской области примут участие в зональном этапе «Президентских состязаний» 03.04.2019, 18:290 В легендарном клубе Петербурга пройдет концерт в поддержку псковского благотворительного фестиваля «Добрый рок»
03.04.2019, 18:151 В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду №44 «Снегирек» 03.04.2019, 18:030 Пользователям WhatsApp дали возможность самим контролировать добавление в группы 03.04.2019, 17:561 В Госдуме не поддержали идею о праве мужей забирать свою фамилию у бывших жен 03.04.2019, 17:480 До +16 градусов обещают в четверг в Псковской области
03.04.2019, 17:392 С реконструкцией ДМШ г. Пскова №1 воз и ныне там - Александр Коновалов 03.04.2019, 17:300 Сформирована сборная Псковской области для чемпионата «Молодые профессионалы» 03.04.2019, 17:231 За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6 03.04.2019, 17:130 В Центральной городской библиотеке пройдет моноспектакль актера и режиссера Айвара Пецки
03.04.2019, 17:000 Финансово-экономический факультет ПсковГУ проведет день открытых дверей 03.04.2019, 16:470 В «Акваполисе» открылись новые магазины 03.04.2019, 16:371 Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря 03.04.2019, 16:310 Александр Коновалов о реконструкции стадиона «Машиностроитель»: Мы стараемся вытрясти из подрядчика всю душу
03.04.2019, 16:300 Представители первого в Острове ТОС встретились с местными жителями 03.04.2019, 16:201 Шествие выпускников Пскова могут провести в Ганзейские дни 03.04.2019, 16:120 Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» представил Михаилу Ведерникову нового директора «Псковэнерго» 03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура
03.04.2019, 16:070 Встреча с волонтерами Молодой Ганзы состоялась в Молодежном центре 03.04.2019, 15:570 Экс-мэр Таллина посетовал на сжигание эстонской кильки в Псковской области 03.04.2019, 15:540 Женщину, ударившую ножом в грудь собутыльника, осудили на 3,5 года 03.04.2019, 15:532 По меньшей мере 10 млн рублей требуется на реконструкцию Зеленого театра в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.