Культура

12 апреля в Великих Луках откроется выставка декоративно-прикладного творчества

12 апреля в 16.00 в выставочном зале Центра эстетического воспитания в Великих Луках пройдет торжественное открытие выставки мастеров и художников-любителей декоративно-прикладного творчества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в экспозиции будут представлены вышивка, выполненная в разных техниках, кружево, текстильные куклы, мозаика из яичной скорлупы, изделия в технике фелтинг (сухое валяние) и многое другое. По традиции программу открытия выставки украсят музыкальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы искусств.