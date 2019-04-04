Культура

Изборский музей приглашает на выставку «Сельские храмы России»

Изборский музей приглашает местных жителей и гостей музея-заповедника «Изборск» посетить выставку «Сельские храмы России» (адрес: Изборск, ул. Печорская, 39 (дом купца Белянина). Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Посетители выставки познакомятся с художественными прорисовками фрагментов фресок середины XVIII века из храмов Краснохолмского Никольского Антониева монастыря Тверской области и церкви Рождества Богородицы Ярославской области.

Выставка подготовлена мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина под руководством заслуженного художника России, профессора А. К. Крылова.

Выставка работает ежедневно с 9.00-17.00 в экспозиции «Изборская земля-святые места для русской культуры» дома купца Белянина.