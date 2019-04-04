Культура

«Markscheider Kunst» и «TresMuchachos & compaňeros» выступят в псковском клубе «ТИР» 6 апреля

Группа «Markscheider Kunst» снова выступит в Пскове. Концерт состоится в псковском клубе «Тир» в субботу, 6 апреля. Начало в 21.00. В этот вечер «маркшейдеров» можно будет увидеть на сцене вместе с коллективом «TresMuchachos & compaňeros».

«Markscheider Kunst» - музыкальная группа, образованная в 1992 году студентами-маркшейдерами в Санкт-Петербурге. Начав в 1992 году с музыки рокабилли, в середины десятилетия «Markscheider Kunst» начали проводить политику популяризации латиноамериканской, ямайской и, в целом, этнической музыки, введя в невский лексикон такие слова, как ска, кумбия, регги, афробит, кваса-кваса, меренге и босса-нова.



«Не все поголовно в группе любят румбу как родную мать, и, частенько, кто-нибудь, пользуясь общей неразберихой, сопутствующей подавляющему большинству репетиций и концертов, протаскивает в корневую на первый взгляд музыку такое, что иногда получается очень смешно. Прочтя немало статей, содержащих размышления разных корреспондентов об MKUNST, мы пришли к выводу, что определить сколько-нибудь четко стиль группы - задача не из легких», - говорят сами о себе «маркшейдеры».



Состав группы видоизменяется постоянно. С момента зарождения «маркшейдерского движения» через огненно-водные горнила прошло немало славных людей. Все они, так или иначе, повлияли (и, подчас, продолжают влиять) на развитие и становление творческого коллектива.

Состав группы в разные годы:

Сергей Ефременко (ЕFR) с 1992 - гитара, вокал, текст

Кирилл Оськин с 1992 - бас-гитара

Владимир Матушкин (Nguba) с 1995 – гитара, вокал

Кирилл Ипатов с 1995 - тимбалес, конгас

Денис Рачков с 2000 гитара, координатор (+7 911 215 99 00)

Данила Прокопьев с 2007 - барабаны,тимбалес

Егор Попов с 2017 - труба

Павел Васильев с 2017 - клавишные инст.

Антон Боярских с 2017 - тромбон



Сергей Егоров (Snegoriy) с 1992 по 2007 - барабаны, вокал

Серафим Макангила с 1996 по 2003 – вокал

Митя Храмцов с 1996 по 1998 - губная гармоника

Вадим Ягман с 1999 по 2002 – труба

Алексей Канев с 1999 по 2002 – саксофон

Рамиль Шамсутдинов с 1999 по 2004 – тромбон

Михаил Николаев с 2001 по 2005 - тимбалес, конгас

Александр Плюснин с 2003 по 2017 - труба

Иван Неклюдов с 2004 по 2017 – саксофоны

Антон Вишняков с 2005 по 2017 – тромбон

Илья Вымениц с 1997 - тимбалес, конгас, бонгас.



Помимо основной деятельности участники ансамбля имеют обыкновение проводить время в компании других музыкантов, постоянно вписываясь в разного рода музыкальные проекты. Среди последних стоит отметить коллективы «TresMuchachos & compaňeros» и «St.Petersburg Ska-Jazz Review».

«Маркшейдеры» - частые гости в Пскове, а в декабре 2015 года выступили в рамках радиоспектакля «15 почему», посвященного 15-летию Псковской Ленты Новостей.

«TresMuchachos & compaňeros» - музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, исполняющий афро-кубинскую и колумбийскую танцевальную музыку. Коллектив образован в 1999 году участниками известной петербургской группы «Markscheider Kunst» как так называемый «домашний», акустический проект, в котором исполняются любимые песни (свои, русские, африканские, латиноамериканские и т. д.).

В роли трех мучачос выступают Ефр (кубинский струнный инструмент – трес), Кирилл (бас) и Денис (акустическая гитара), а роли компаньерос выполняют остальные участники «Markscheider Kunst».

Цена билета на концерт - 500 рублей, в день концерта - 700.

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