Культура

100 молодых поэтов примут участие в псковском поэтическом фестивале «Зеленое яблоко-2019»

Закончился этап приема и обработки заявок на участие в первом Молодежном поэтическом фестивале «Зеленое яблоко-2019», который пройдет в Пскове 18-19 апреля в рамках проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного грантом президента Российской Федерации. 280 молодых поэтов и чтецов художественного слова изъявили желание участвовать в конкурсах фестиваля. Были заявки из ближнего зарубежья, а одна даже из Китая. При этом многие авторы представляют не только себя, но и литературные творческие объединения, к которым они принадлежат, сообщила Псковской Ленте Новостей Татьяна Рыжова, координатор Молодежного поэтического фестиваля «Зеленое яблоко-2019».

По итогам работы экспертов в шотлист вошли 57 человек из Псковского региона и 43 - из других самых разных уголков России.

В своих письмах из Москвы, Севастополя, Красноярска, Сургута, Улан-Удэ, Тюмени, Старого Оскола, Уральска и других мест молодые авторы выражают горячее желание побывать в Пскове, прикоснуться к его истории.

Также одним из привлекательных факторов для участия в фестивале явилась насыщенная программа и некоторые новые формы его проведения.

Это и возможность поучаствовать в работе поэтической, чтецкой и переводческой лабораториях под руководством опытных и квалифицированных мастеров, и творческая встреча с поэтами из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Организаторы фестиваля надеются, что фестиваль станет заметным событием в жизни Пскова и привлечет к себе внимание не только молодежи, но и всех жителей нашего города.