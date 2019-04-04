Культура

В областном Центре народного творчества подводят итоги фестиваля «Мы из будущего»

Завершились конкурсные прослушивания в рамках областного фестиваля по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности «Мы из будущего».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре народного творчества Псковской области, четыре зональных смотра прошли в период с февраля по март 2019 года. Всего в конкурсном отборе приняли участие более 700 детей в возрасте от 4 до 16 лет из 24 районов Псковской области. Свое мастерство ребята демонстрировали в таких жанрах как народная, эстрадная и академическая песня, хореография, цирковой и оригинальный жанр.

Жюри приступило к подведению итогов. Основными критериями оценки конкурсного выступления послужит: проявление музыкального вкуса в сочетании с выразительностью и эмоциональностью исполнения, раскрытие образа и замысла конкурсного номера, сценический образ, сложность исполняемых произведений. Результаты будут опубликованы на сайте Центра народного творчества.

Лучшие концертные номера лауреатов фестиваля «Мы из будущего» будут включены в программу заключительного Гала-концерта, который состоится в октябре в городе Опочка. Отметим, что интерес к данному проекту, который берет свое начало с 2004 года, возрастает с каждым годом. Фестиваль «Мы из будущего» создает условия для творческой самореализации детей, проживающих как в деревнях, поселках, так и городах Псковской области, дает возможность талантливым детям выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Напомним, организатор областного фестиваля «Мы из будущего» - Псковский областной центр народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области.