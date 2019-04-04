Культура

В Пскове прошел творческий вечер художника Александра Александрова

В пятницу, 5 апреля, в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева в Пскове прошел творческий вечер известного псковского художника, создателя художественного отделения Детской школы искусств Александра Александрова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, поздравить художника с юбилеем и посмотреть на его картины пришли коллеги, друзья и ученики. От главы города Пскова Ивана Цецерского и депутатов Псковской городской Думы юбиляра поздравил Валерий Тюменцев.

Он вручил цветы и приветственный адрес, а также отметил, что Александр Александров в своих картинах внес важный вклад в развитие изобразительного искусства и сохранение историко - культурного наследия Псковщины. Депутат гордумы подчеркнул, что благодаря таланту, трудолюбию, целеустремленности Александр Александров добился больших успехов в искусстве, стал известным художником-краеведом и писателем-публицистом на Псковской земле.

«Депутат пожелал художнику крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия, и бодрости духа.

Напомним, Александр Александрович Александров родился в городе Острове. В школьные годы он начал проявлять интерес к рисованию. Стал мечтать о серьезном занятии рисованием. В 1956 году закончил школу. Первые уроки рисования с натуры были выполнены в армии. Рисовал своих однополчан. В 1961 году поступил на художественно-графический факультет Костромского педагогического государственного института им. Н.А.Некрасова. В Костроме Александр Александров дал волю своему желанию, стремлению, воображению - город старинный, со своей купеческой архитектурой вдохновлял и окрылял его. Он старался оттачивать мастерство, чаще бывая на пленере. Вернулся на Родину в 1966 году уже с дипломом, и с этого момента занимался педагогической деятельностью. Первые педагогические шаги сделал в Острове. Работал в школе учителем рисования.

В 1969 году переехал в Псков. Вместе с Валентином Михайловичем Васильевым стоял у истоков создания первой художественной школы в городе.Работал в строительном техникуме, художественной школе, профессиональном лицее №14, детской школе искусств, преподавал изобразительное искусство, общий педагогический стаж около 40 лет, за которые общение с талантливыми детьми приносило большую радость и удовлетворение.

Участник городских, областных, групповых, зональных художественных выставок. Живописец и график. Работает в технике масляной живописи, акварели, рисунка. Награждён Дипломами, Почётными грамотами, Благодарностями за участие в художественных выставках. Творческая жизнь неразрывно связана с Псковской стариной.

Все свое время Александр Александров отдает живописи. Главной темой его творчества остаётся красота родной Псковщины, её неяркая, но трогающая сердце русского человека природа. Им создано немало портретов земляков И.В.Виноградова, А.А.Творогова, Н.Н.Колиберского, Ю.Н.Наумова и др. Среди полотен, созданных художником, выделяется портрет Семёна Степановича Гейченко на фоне привольной русской природы. В картинах А.А. Александрова много Михайловских пейзажей.

Александр Александров очень любит Псков. Только не современный Псков с его новостройками, а историческую часть нашего города, где современные архитекторы не внесли своих корректив», - отметили в пресс-службе ОМСУ.