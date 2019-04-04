Культура

Автор «Викингов» снимет сериал «Доктор Живаго»

Немецкая компания Wild Bunch объявила о масштабной новой экранизации романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Как сообщает телеканал «Звезда», обладателя премий «Эмми» за сериалы «Викинги» и «Тюдоры» Майкла Херста выбрали руководители Wild Bunch TV для работы над адаптацией романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Компания Wild Bunch создала такие проекты, как «Король говорит», «Вики. Кристина. Барселона», сериал «Имя Розы» по книге бестселлера Умберто Эко.

Как пишет «Российская газета», Херст намерен перенести исторический материал в современную интерпретацию, а сюжет будет развиваться от Латинской Америки до Франции.

«Проект раздвигает границы кино. Он охватывает большую историю личного путешествия доктора Живаго в вихре революции; и мы его намеренно связываем с актуальными событиями сегодняшнего дня», - добавил адаптирующий сценарий Херст.

Новый сериал уже позиционируют как «эпическую сказку о любви, войне и революции», а также «торжество человеческого духа в самых экстремальных ситуациях».

Известно также, что главным продюсером телесериала стал обладатель «Золотой ветви» Каннского кинофестиваля Винсен Мараваль, а сопродюсерами оказались компании Bryncoed Productions и Hartswood Films.

Роман «Доктор Живаго» создавался Борисом Пастернаком с 1945 по 1955 год. В 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия.