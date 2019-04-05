Культура

На сцене Великолукского драмтеатра состоится шоу-спектакль «Танго моей жизни»

10 июня в 19.00 на сцене Великолукского драматического театра состоится шоу-спектакль «Танго моей жизни». Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ВДТ, зритель погрузится в атмосферу начала ХХ века время, когда зародилась культура танго.

Именно в это время, молодой портовый рабочий Жан собирается бросить насиженные места и отправиться из Франции в экзотическую Аргентину для того, чтобы повторить путь своего прославленного соплеменника Карлоса Гарделя. Что ждет Жана в Буэнос-Айресе: удивительный мир танго, новые друзья и, конечно же, любовь. Разве танго может быть без любви?

В спектакле, созданном театральными постановщиками, режиссером Андреем Корионовым, участником фестиваля «Золотая маска плюс», постановщиком спектакля «Птица Феникс возвращается домой» и художником Татьяной Ногиновой, обладателем «Золотой маски», принимают участие танцоры - призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario, Буэнос-Айреc, Аргентина и победители конкурса Tango Dance World Championship, Буэнос-Айреc, Аргентина, театр аргентинского танго TangoJAMClub, хореограф-постановщик Артем Майоров.

Шоу-спектакль Tango Vida уникальный образец сочетания театральных традиций и танцевальной техники мирового уровня, наполненный неподдельными страстями и захватывающей историей дружбы и любви героев, выражающих свои искренние чувства в ритме аргентинского танго.

Билеты скоро поступят в продажу.