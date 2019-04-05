Культура

На авторский вечер поэта и барда Игоря Плохова приглашают псковичей 20 апреля

20 апреля в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (ул. Воеводы Шуйского) состоится авторский вечер псковского поэта и барда, члена Союза писателей России Игоря Плохова. Начало в 16.00. Вход свободный.

Как сообщает Псковский литературный портал, Игорь Владимирович Плохов родился в городе Пскове 21 апреля 1959 года. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электропривод и системы автоматизации», начальник управления научно-исследовательской деятельности Псковского государственного университета.

Председатель правления Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды». Член клуба авторской песни «Горизонт» (г. Псков) практически с самого основания (1982 г.). 1995 – 2006 гг. – руководил клубом «Горизонт».

Организатор фестивалей авторской песни в Пскове и области, организатор и руководитель проекта «Стихии песни на границе России». Автор более 100 песен. Выпустил два авторских аудио-альбома: «Серия: Псковские барды, выпуск 1, Игорь Плохов, студия Андрея Константинова, 1994 г.; «Последний рыцарь. Возвращение», студия КАП «Горизонт», 2009г.

Автор сборников стихов: «Да и Нет», Псков, 1997; «Островок света», Псков, 2004, «Фрактал для Беллы». Псков, 2014, «Бифуркации осени», Псков, 2018. Участник коллективных сборников стихов и песен.

Живет и работает в Пскове.