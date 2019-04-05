Культура

Выставка «Борис Трояновский - балалаечный Паганини» открылась в Доме культуры Новоржева

Выставка «Борис Трояновский - балалаечный Паганини» открылась в районном Доме культуры Новоржева и приурочена к областному фестивалю русской музыки. Об этом сообщается на сайте Псковского музея-заповедника. Фестиваль – конкурс, посвященный виртуозу-балалаечнику Борису Трояновскому, проводится Псковским областным центром народного творчества совместно с администрацией Новоржевского района и КДУ области. 21 апреля лучшие представители районов примут участие в областном фестивале-конкурсе, который состоится в Новоржеве (РДК).

В витринах представлены национальные музыкальные инструменты, документы и фотографии музыканта; миниатюры из бересты и на бересте Тамары Яковлевны Гудковой - пейзажи, натюрморты, портреты.

Выставка продлится до 4 мая.

Борис Сергеевич Трояновский (1883-1951) был российским музыкальным самородком - виртуозом. Его называли «русским Паганини», «виртуозом», «королем балалайки», «балалаечником Кубеликом» (в честь прославленного чешского скрипача-виртуоза и композитора Яна Кубелика). Он был неповторимым, самобытным музыкантом - основоположником современной школы виртуозного исполнительства на балалайке.

Родился в Новоржевском районе Псковской области в селе Ругодево. На Псковской земле ежегодно проходит фестиваль народной музыки, посвященный его памяти.