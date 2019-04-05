Культура

Об «Аптекарских огородах» от XVII века до наших дней пойдет речь на конференции в «Михайловском»

На следующей неделе, 18 и 19 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится научно-практическая конференция «Аптекарский огород в контексте современного садово-паркового искусства».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, главная задача чтений - обобщить опыт работы специалистов, которые занимаются подобными объектами, в частности, в музейных комплексах и учебно-исследовательских учреждениях. В Пушкинском Заповеднике убеждены, что все практические наработки, да и любая другая информация по этой теме будут весьма и весьма ценным материалом для музейщиков, историков культуры, практиков-паркоустроителей, ученых-биологов и других специалистов.

В музейной службе садов и парков напомнили, что аптекарские огороды на Руси появились при средневековых монастырях, а в Москве - во времена правления Михаила Федоровича (1613-1645). В XVIII веке они были широко распространены, часто создавались при лечебных учреждениях; в пушкинское время (то есть, в первой четверти XIX столетия) наиболее крупные из «огородов», с огромными, многотысячными коллекциями растений, утратили чисто прикладной, медицинский характер и были преобразованы в ботанические сады.

В музеях такие объекты вызывают неизменный интерес посетителей, отметили в «Михайловском». Напомним, что симметричные, разбитые по рисунку-орнаменту, типичному для усадебных парков конца XVIII - первой половины XIX века, гряды с пряными и ароматными травами в южной части мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское» были устроены ещё в 2010 году. И уже следующим летом там росло более сорока видов растений.

В программе предстоящей конференции — 16 докладов и сообщений, подготовленных специалистами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, Таллинна (Эстонская Республика). Речь на чтениях пойдёт не только об истории вопроса, которая и сама по себе чрезвычайно интересна, но и о воссоздании и использовании (в том числе, и для экскурсионной и другой просветительской работы) «Аптекарских огородов» на территории Русского музея, музеев-заповедников «Петергоф» и «Михайловское», в музее-усадьбе «Монрепо», дворцового комплекса Петра I в Стрельне и парково-дворцового комплекса «Кадриорг», также заложенного в столице нынешней Эстонии ещё Петром Великим, а также в МГУ, в Ботаническом институте РАН, и так далее. Полностью с программой конференции можно познакомиться на официальном сайте музея.

Традиционно, слушателями чтений в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» могут стать все, кому интересна заявленная на них тема. В заповеднике также уточнили, что материалы конференции «Аптекарский огород в контексте современного садово-паркового искусства» в будущем планируется опубликовать в одном из выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».