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Культура

В Пскове пройдет отборочный тур крупнейшего петербургского рок-фестиваля «Живой!»

09.04.2019 18:21|ПсковКомментариев: 0

20 апреля в Пскове пройдет единственный отборочный тур крупнейшего рок-фестиваля «Живой!», который с 2008 года ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

Отборочный концерт пройдет в клубе TIR. Победителя, который получит право выступить перед многотысячной аудиторией на крупнейшем некоммерческом рок-фестивале Санкт-Петербурга, определит зрительское голосование.

На сцене в этот вечер встретятся такие группы, как «Октябрьский проспект», «Дело Непенина», «постоянные», «Капитан Смоллетт», «ГефесТ», «V.V. and Band».

Вход с 18.00. Стоимость билетов - 200 рублей.

«Живой!» — крупнейший в Санкт-Петербурге некоммерческий музыкальный фестиваль со свободным входом. Основная идея фестиваля — привлечение внимания широкой аудитории к современной живой музыке и визуальному искусству. Цель фестиваля — поиск и продвижение талантливых молодых музыкантов, художников и фотографов. Список участников фестиваля формируется из победителей отборочных туров и именитых хедлайнеров. Так, в прошлом году хэдлайнерами первого дня фестиваля стали Сергей Бобунец, группа «АнимациЯ» и второй раз группа «Кирпичи», хэдлайнерами второго дня фестиваля стали группы «Слот», «Аффинаж» и второй раз группа «Zero People».

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Теги: #фестиваль #музыка #рок
Источник: Псковская Лента Новостей
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