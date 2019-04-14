Культура

Псковичи решат, кто из местных музыкантов поедет представлять регион на крупнейший рок-фестиваль в Петербурге

20 апреля в Пскове впервые пройдет отборочный тур крупнейшего рок-фестиваля «ЖИВОЙ!», который с 2008 года ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

Отборочный концерт пройдет в клубе TIR. Победителя, который получит право выступить перед многотысячной аудиторией на крупнейшем некоммерческом рок-фестивале Санкт-Петербурга, определит зрительское голосование.

На сцене в этот вечер встретятся такие группы, как «Октябрьский проспект», «Дело Непенина», «постоянные», «Капитан Смоллетт», «ГефесТ», «V.V. and Band».

Вход с 18.00. Стоимость билетов - 200 рублей.

«ЖИВОЙ!» - крупнейший в Санкт-Петербурге некоммерческий музыкальный фестиваль со свободным входом. Основная идея фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к современной живой музыке и визуальному искусству. Цель фестиваля — поиск и продвижение талантливых молодых музыкантов, художников и фотографов. Список участников фестиваля формируется из победителей отборочных туров и именитых хедлайнеров. Так, в прошлом году хэдлайнерами первого дня фестиваля стали Сергей Бобунец, группа «АнимациЯ» и второй раз группа «Кирпичи», хэдлайнерами второго дня фестиваля стали группы «Слот», «Аффинаж» и второй раз группа «Zero People».

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