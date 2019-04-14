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Культура

Золотой баритон России представит 29 апреля в Пскове сольную программу

15.04.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 29 апреля в 19:00 в Доме Офицеров состоится концерт Народного артиста России Василия Герелло (12+). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме Офицеров, золотой баритон России и мировой оперной сцены, выступающий и гастролирующий сольно и в составе труппы Мариинского театра, Василий Герелло уже покорил своим мощным тембром целый мир.

Чудный Онегин, неподражаемый Фигаро - все это он, Василий Герелло, потомок итальянского солдата, полюбившего когда - то украинскую девушку. С юных лет простой мальчишка из маленькой украинской деревни мечтал о чуде - учиться в Ленинградской консерватории и петь в Мариинском театре. Мечты сбылись уже в юности - способного парня заметили педагоги, а Валерий Гергиев, прослушав певца, сразу взял его на главные партии в Мариинку.

Сегодня имя Василия Герелло знает весь мир, и всюду певцу предлагают баснословные гонорары за выступления, выгодные контракты, интересные проекты. Однако для самого артиста самое главное - это искреннее общение с публикой, а наивысшей оценкой он считает зрительскую реакцию на свое выступление. Однажды овация Василию Герелло длилась 37 минут - это был апофеоз славы артиста.

Как ни странно, Василий Герелло прекрасно обходится без рекламы: его лицо редко увидишь на телеэкране, а информацию о концертах можно увидеть только на афишах. Тем самым артист доказывает, что для настоящего таланта не нужен никакой пиар, дарование его само по себе настолько ярко, что не заметить его невозможно. Вот почему концерт Василия Герелло всегда собирает полный зал, а зрители, узнав о премьере новой оперы в Мариинке, немедленно уточняют, поет ли в ней Герелло. Он очень востребованный певец, но он в любую минуту готов принять участие в благотворительном концерте или поехать с серией концертов в российскую глубинку. 

Василий Герелло свободно говорит на итальянском, испанском, английском, украинском, русском языках. В конце 2015 года певец стал послом Санкт-Петербурга на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

В Пскове Народный артист России, обладатель премии Fortissimo, лауреат крупных российских и международных конкурсов, выдающийся оперный певец Василий Герелло представит зрителям сольную программу в которой собраны лучшие арии, романсы, народные песни и песни военных лет.

Аккомпанировать оперной звезде будет блестящий пианист-виртуоз Олег Вайнштейн.

Билеты на концерт Василия Герелло можно приобрести в кассе Дома офицеров или на сайте orbilet.ru (без наценки и сервисного сбора).

Теги: #концерт #Дом офицеров
Источник: Псковская Лента Новостей
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