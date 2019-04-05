Культура

Конкурс ансамблей народных инструментов им. Бориса Трояновского пройдет в колледже искусств

VI Псковский областной открытый фестиваль-конкурс ансамблей народных инструментов им. Бориса Трояновского состоится 12 апреля в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Конкурсные и фестивальные прослушивания пройдут по номинациям «Ансамбль народных инструментов» и «Оркестр народных инструментов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в конкурсе примут участие 17 ансамблей из Пскова, Острова, Палкино, Печор - всего около 100 участников.

В жюри войдут ведущие преподаватели специализации «Инструменты народного оркестра» колледжа. Председатель жюри - преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского, солистка оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» (г. Санкт-Петербург), Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алевтина Никитина.

В рамках конкурса состоится концерт камерной музыки для баяна в исполнении Лауреатов международных конкурсов Наталии Назаровой (виолончель) и Алевтины Никитиной (баян).

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.