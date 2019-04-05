Культура

На сайте «Михайловского» открыто голосование за лучшую открытку к 220-летию Пушкина

С сегодняшнего дня на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» можно проголосовать за открытку-поздравление с 220-летием Пушкина. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на конкурс «С днем рождения, Александр Сергеевич!» россияне и жители ближнего зарубежья прислали более трехсот творческих работ.

В конкурсе участвуют жители практически всех регионов России, - рассказали в музее. Открытки в адрес заповедника пришли как из столиц и городов-миллионников, так и из малых посёлков и деревень. Для примера назовём только малую часть из них: Комсомольск-на-Амуре и Калининград, Москва и посёлок Белые Берега в Брянской области, Иваново и мордовская Рузаевка, Ярославль, Уфа, Владимир, Онега, Ессентуки, посёлок Сузун и деревня Старый Тартасс (оба населённых пункта - под Новосибирском), Санкт-Петербург и Новоаганск в Ханты-Мансийском автономном округе, город Рогатая Балка (Ставропольский край) и Гусь-Хрустальный… Псковскую область представляют псковичи и пушкиногорцы, постсоветское пространство - жители Ташкента (Узбекистан), Березы (Белоруссия), города Сумы (Украина), Казахстана.

Валерия Федорова, 14 лет, город Вольск (Саратовская область).

Открытки-поздравления, цифровые версии которых поступили в музей, нарисованы карандашами и красками, выполнены в технике коллажа и аппликации, художественной фотографии; есть среди конкурсных работ даже батик и вышивки.

Ярослав Герасимович, 7 лет, Псков.

Возраст конкурсантов - от 4 до 78 лет. Интересно, что среди представленных на конкурс работ есть и такие, которые делали всей семьёй; отдельные детские образовательные учреждения предварительно организовали своего рода «внутренние» конкурсы в классах и группах, и прислали в «Михайловское» уже отобранные из множества, лучшие картинки-открытки.

Ксения Кайдаш, 9 лет, город Навашино (Нижегородская область).

В музее также отметили разнообразие сюжетов в представленных работах. Здесь есть во множестве портреты Пушкина, иллюстрации к его стихам и прозе (как оригинальные композиции, так и подражания классиками-иллюстраторам), жанровые картинки, изображающие поэта и его героев в именинном застолье, за работой, за размышлениями. Есть среди открыток виды музея-заповедника «Михайловское». Не обошлось и без абстрактно-поздравительных композиций.

Василиса Коршикова, 9 лет, Москва.

В «Михайловском» напомнили, что победители конкурса будут определены простым зрительским голосованием. Участвовать в нем, отмечая любое количество конкурсных работ, можно один раз в сутки, до 24 мая. Победителей объявят в день рождения Пушкина по старому стилю, то есть 26 мая, а самые интересные работы, кроме прочего, будут представлены на одной из выставок, которые музей развернёт в дни предстоящего Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.