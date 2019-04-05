Культура

Новую интерактивную экскурсию «Война от первого лица» разработал Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник предлагает новую интерактивную экскурсию «Война от первого лица».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, узнать о тяжелых испытаниях по свидетельствам очевидцев, изучить экспонаты, рассказывающие о том времени, представить судьбы людей - цель новой программы.

Близко познакомиться с историей Псковского края в годы Великой Отечественной войны посетителям музея помогут жительница оккупированного Пскова, партизан и участница освобождения города, в роли которых выступают научные сотрудники музея.

Посещение экскурсии организованными группами по предварительной записи.

Стоимость и запись на экскурсию по телефону: 8(8112) 66-33-11 - экскурсионный отдел.

Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 7.

Возрастное ограничение 12+