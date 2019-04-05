Культура

Телемост соединил сегодня «Михайловское» с «Домом Языковых»

Телемост «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья» связал сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и ульяновский «Дом Языковых» - литературный музей, на базе которого активно работает виртуальное представительство Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в свободный диалог, который стало возможным организовать с помощью современных цифровых технологий, с ульяновцами вступил научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Борис Яковлев. Он рассказал о том, как отдельные страницы биографии и творческое наследие Николая Языкова — приятеля Александра Пушкина и Алексея Вульфа, отражены в экспозиционной и научно-просветительской работе пушкиногорских музейщиков. Заведующий Литературным музеем «Дом Языковых» Олег Москаленко также говорил о симбирском поэте в свете современной деятельности музея. В частности, он рассказал о процессе создания выставки «Н.М. Языков. Стихи. Музыка. Время». В рамках выставочного проекта «Моя поэзия — хвала и слава ей!» эта экспозиция предназначена для демонстрации в музеях Ульяновской области.



Фото с официальной страницы «Дома Языковых» в социальной сети.

В ходе телемоста между двумя музеями речь зашла и о первых итогах работы представительства Пушкинского Заповедника в «Доме Языковых», а также о предстоящем LIII Всероссийском празднике поэзии в Михайловском. С отдельными страницами истории этого праздника на Псковской земле участников встречи познакомила Наталья Виноградова - руководитель службы по организации и поведению праздников и массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника.

Напомним, что благодаря работе виртуального представительства посетители ульяновского музея уже могли познакомиться с рядом выставок из коллекции «Михайловского» — как в виртуальном, так и в реальном музейном пространстве, а также побывать в виртуальном туре по псковским пушкинским местам и на online-лекции о родовом имении Пушкиных в Опочецком уезде Псковской губернии. Ульяновские музейщики, в свою очередь, подготовили для Пушкинского Заповедника выставку «Пушкиниана Анатолия Зыкова», которая сейчас развёрнута для свободного посещения «в реале» - во флигеле «Банька» в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».