Культура

Великолукский театр покажет «Грозу»

В первый день лета Великолукский драматический театр порадует премьерой. Спектакль «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского состоится 1 и 2 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, для постановки спектакля приглашен режиссер Илья Ротенберг из Екатеринбурга. Художник - постановщик спектакля - Наталья Зубович (Санкт-Петербург).

Добавим, что спектакль «Гроза» Островского – это классика русской драматургии, и, возможно, одно из самых знаменитых произведений писателя. Многие и сейчас считают ее одной из глубочайших и загадочных пьес мировой драматургии. Первая постановка относится к 1859 году, и сразу же после премьер спектакля в крупнейших городах, «Гроза» вызвала бурную реакцию публики – среди критиков и зрителей возникло множество споров и противоположных мнений. Одни называли пьесу балаганной постановкой, другие – вершиной драматического искусства. Творческий гений Островского захватил внимание зрителя – спектакль «Гроза» имел оглушительный успех в театрах по всему миру. Неудивительно, что к постановке этой пьесы, которая прочно вошла в серию «Школьных» вновь и вновь обращаются известные режиссеры.