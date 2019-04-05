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Культура

Великолукский театр покажет «Грозу»

11.04.2019 10:29|ПсковКомментариев: 0

В первый день лета Великолукский драматический театр порадует премьерой. Спектакль «Гроза» по одноименной пьесе Александра  Островского состоится  1 и 2 июня. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, для постановки спектакля приглашен режиссер  Илья Ротенберг  из Екатеринбурга. Художник - постановщик спектакля - Наталья Зубович (Санкт-Петербург). 

Добавим, что спектакль «Гроза» Островского – это классика русской драматургии, и, возможно, одно из самых знаменитых произведений писателя. Многие и сейчас считают ее одной из глубочайших и загадочных пьес мировой драматургии. Первая постановка относится к 1859 году, и сразу же после премьер спектакля в крупнейших городах, «Гроза» вызвала бурную реакцию публики – среди критиков и зрителей возникло множество споров и противоположных мнений. Одни называли пьесу балаганной постановкой, другие – вершиной драматического искусства. Творческий гений Островского захватил внимание зрителя – спектакль «Гроза» имел оглушительный успех в театрах по всему миру. Неудивительно, что к постановке этой пьесы, которая прочно вошла в серию «Школьных» вновь и вновь обращаются известные режиссеры. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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