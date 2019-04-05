Культура

Студенты Псковского колледжа искусств провели урок экологии в Круппской школе

Урок экологии «Ура! Природа!» провели студенты второго курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова с учащимися начальных классов Круппской общеобразовательной школы.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей преподаватель колледжа Снежна Власова, экологический урок состоялся в рамках совместного проекта с общественной организацией «За чистый берег». В ходе веселого урока-игры ребята узнали интересные факты о природе Псковской области, повторили правила бережного отношения к окружающему миру. Юные защитники природы активно отвечали на вопросы ведущих Ириски и Барбариски.

Представитель организации «За чистый берег» Дарья Владимирова отметила важность того, чтобы дети не только приобретали теоретические и практические знания в области охраны окружающей среды, но и становились носителями ценностей экологической культуры, ответственными гражданами своей страны.

Следующий экологический урок пройдет 22 апреля в коррекционной школе №2 города Пскова.