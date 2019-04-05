Культура

Фотовыставка «Воображариум» открылась в Псковском колледже искусств

Дипломная выставка студентки IV курса специальности «Фото- и видеотворчество» Анны Курочкиной открылась 9 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римскго-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Тематика работ - слияние рисунка и фотографии, дополнение реальности с помощью воображения и хитрых манипуляций с графикой. Отсюда и название «Воображариум», взятое из одноименного фильма, вдохновившего автора.

Тема диплома состояла в украшении работ авторскими рисунками, используя фотографии в качестве холста. Многообразие цветов и полет фантазии - главные компоненты фоторабот. По словам автора, техника, представлена на выставке, очень интересна. Она дает возможность «дорисовывать» свой замысел.

На открытии выставки звучали стихотворения о мастерстве и воображении в исполнении студентов 3 курса специализации «Театральное творчество».

Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: улица Набат, дом 5.