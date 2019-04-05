Культура

Всемирный день авиации и космонавтики отметят в Центральной городской библиотеке Пскова

12 апреля в Российской Федерации и во всем мире отмечается самый космический праздник – День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Его полет стал первой страницей в истории полетов человека за пределы планеты.

В День космонавтики Центральная городская библиотека хочет вспомнить о не менее знаменательной дате: 85-летие со дня рождения Юрия Гагарина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в честь этих событий откроется книжная выставка: «108 минут над Землей», где будет представлено свыше 30 книг на тему авиации и космонавтики. А также будет проходить демонстрация фильмов: «Время первых», «Салют-7».

Библиотека приглашает гостей 12 апреля по адресу - Псков, улица Конная, 6, с 11.00 до 19.00. Выставка продлится до 14 апреля.