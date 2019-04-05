12 апреля в библиотеке имени Василева состоится торжественное мероприятие в честь завершения краеведческой олимпиады

12 апреля в 15.00 в читальном зале Псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василева состоится праздник, завершающий двадцать первую городскую историко-краеведческую олимпиаду школьников «Политические, социально-экономические, торговые и культурные связи земли Псковской с ближним и дальним зарубежьем» (к 39 Международным Ганзейским дням).
В программе праздника:
Подведение итогов 2-го и 3-го этапов, аналитика работ и оглашение результатов;
Награждение победителей: вручение дипломов;
Книжно-иллюстративная выставка книг из фондов библиотеки: «Из истории Ганзы»;
Поздравления учащихся Музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского.
Адрес: Псков, Октябрьский проспект, 19а, телефон 66-43-24.