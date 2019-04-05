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Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Антоном Ковальским

12.04.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - продюсер, журналист Антон Ковальский.

Разговор будет посвящен обсуждению вопросов культурной политики псковского региона и новых проектов, которые предстоит реализовать в сфере культуры. Кроме того, в рамках эфира будет обсуждаться судьба кинотеатра «Октябрь».

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дело Луначарского #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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