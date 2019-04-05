Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Антоном Ковальским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - продюсер, журналист Антон Ковальский.

Разговор будет посвящен обсуждению вопросов культурной политики псковского региона и новых проектов, которые предстоит реализовать в сфере культуры. Кроме того, в рамках эфира будет обсуждаться судьба кинотеатра «Октябрь».

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.