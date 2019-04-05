Культура

На художественную программу «Эскиз к шедеврам Русского музея» приглашают сегодня псковичей

Сегодня, 13 апреля, Региональный центр чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Вокзальная, 48) приглашает псковичей на художественную программу «Эскиз к шедеврам Русского музея». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, встреча состоится в рамках проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь». Автор и ведущая - Нина Яковлева. Начало в 14.00.

На встрече пойдет речь о трех картинах из коллекции музея: Карл Брюллов «Последний день Помпеи», Борис Кустодиев «Купчиха», Натан Альтман «Портрет Ахматовой». «Каждое произведение уникально, их долгая жизнь во времени лишний раз подтверждает талант, самобытность художника, а в художественном пространстве навсегда останутся шедевры "про красоту катастрофы", "про эпоху, которую никогда не вернуть", "про идеал женщины модерна"», - отметили в библиотеке.

Программа продолжает цикл «Просветительские субботы».

Вход свободный.