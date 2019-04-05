Культура

На концерт Disko-мания приглашает Псковский колледж искусств 15 апреля

Концерт «Disko-мания» пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 15 апреля.

Как рассказала руководитель эстрадной специализации Ирина Галковская, участники концерта – студенты 1 и 3 курсов специальности «Музыкальное искусство эстрады». Преподаватели вокала – заслуженная артистка России Марина Курчавова и Екатерина Камалова, хореограф - Ольга Урукова.

По словам Ирины Галковской, тема «Музыка в стиле Диско» очень увлекла студентов. «Это своеобразная ретроспектива, погружение молодых вокалистов в яркие мелодии и танцевальные ритмы, популярные у поколения 70-80-х годов ХХ века».

В программе прозвучат популярные композиции в стиле Диско: «Sunny» (Бобби Хебб), «Bed Girls» (Донна Саммер), «September» (Морис Уайт, Аль Мак-Кей), I will survive (Дино Фекарис, Фредди Перрен) и другие.

Начало концерта в 18 часов.

Адрес концертного зала музыкального отделения: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.