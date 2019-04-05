Культура

Псковичей приглашают в субботу на встречу с художником Дмитрием Светличным

13 апреля в 14.00 в Псковском областном центре народного творчества (Некрасова, 10) состоится творческая встреча с художником Дмитрием Светличным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, Дмитрий, наряду с творчески одаренными членами «Сакты», уже в течение четырех лет является постоянным участником создания литературно-художественного календаря о Пскове. Его работы украшают обложки и страницы многих печатных изданий.

Недавно Дмитрий Светличный был принят в Союз профессиональных художников. На встречу приглашены представители Псковской региональной общественной организации «Сакта», объединившей в своих рядах латышей, постигающих азы художественного творчества.

Отметим, мероприятие состоится в рамках проекта Псковского областного центра народного творчества по поддержке национальных культур народов, проживающих на территории области, «Творчество без границ».