Культура

Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» представят 29 апреля

Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» представят в Приказной палате 29 апреля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова, альманах не выходил 5 лет. «За эти годы накопилось столько удивительных новостей, что их хватило бы еще на таких же девять номеров», - подчеркнула она.

Главной темой этого выпуска является самая «злободневная» на сегодняшний день, не сходящая с новостных лент, - Псков и Ганзейский союз. В альманахе ей посвящены четыре статьи: «Псков в системе ганзейских отношений»; «Записи псковской речи иностранцами, составленные в Пскове ганзейского времени»; «Древние торговые и транспортные связи Пскова с Тарту и Нарвой» и «Исследования Нового Торга Пскова ХVI –ХVIII гг.: археологические открытия».

Как отметила Тамара Вересова, совершенно неожиданна каждая статья рубрики «Имя в истории края, России»: к примеру, совместными усилиями исследователей Пскова и Вильнюса восстановлена наконец биография архитектора Владимира Назимова, судьба которого для Натана Левина, занимавшегося всеми ветвями рода Назимовых, затерялась в 1916 году. Достаточно открытий и в материале М. Пахоменковой (Новоржев). Новые для нашего краеведения имена писателей Ольги Хмелёвой и Вильгельма Зоргенфрея (им тоже когда-то начинал заниматься Н. Левин) читатель найдёт в очерках А. Стрижёва и М. Бирюковой (Москва) и А. Шелаевой (Петербург).

21 декабря 2017 г. в школе №1 прошла презентация книги Т. Вересовой и М. Талалая (Милан) «Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение», и в этот же день на здании школы была открыта памятная доска Лохову (дар М. Талалая, Т. Вересовой и Н. Кручани, внука художника). Книга выпущена малым тиражом (300 экз.) и оказалась недоступной для псковичей. В этом номере альманаха содержится богатая информация о Николае Лохове, в том числе обнаруженная мною в архивах Петербурга и сборнике Псковского общества краеведения «Познай свой край!» (1924 г.) уже после выхода книги. Сюрпризом презентации станет и первое экспонирование «Итальянского этюда» Николая Лохова из фондов Музея-заповедника.

«По большому счету, для истории Псковской земли, да и любого человека, интересующегося историей родного края, каждая статья альманаха – бесценный подарок», - уверена Тамара Вересова.

Представлять издание будут его авторы - историки, археологи, филологи, краеведы.