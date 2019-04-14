Культура

Концерт-беседа «Валерий Гаврилин - 80 лет со дня рождения» состоится в Псковском колледже искусств

Концерт-беседа «Валерий Гаврилин - 80 лет со дня рождения» состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 15 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в концерте прозвучит фортепианная, ансамблевая, камерно-вокальная и хоровая музыка В. Гаврилина, а также стихи С. Есенина, А. Блока, В. Маяковского, Н. Рубцова.

Участники концерта - студенты и преподаватели музыкального отделения, учащиеся сектора педагогической практики, академический хор колледжа (руководитель Инна Суровицкая), женский вокальный ансамбль (руководитель Валерия Пименова). Руководитель проекта - Ирина Сидякова. Концерт будет сопровождаться компьютерной презентацией.

Валерий Гаврилин (1939-1999) - известный советский и российский композитор, необыкновенно точно и глубоко воспевший характер русского народа. Среди его сочинений - балеты «Анюта» (по Чехову), «Дом у дороги» (по Твардовскому), вокальные циклы «Немецкая тетрадь» (на стихи Гейне), «Русская тетрадь», «Вечерок», вокально-симфоническая поэма «Военные письма» (на стихи А. Шульгиной), симфония-действо «Перезвоны», сюиты, музыка для детей, песни к кинофильмам. Валерий Гаврилин композитор-новатор, сумевший добиться сочетания аутентичной народной мелодии с элементами эстрадной и классической музыки.

Начало концерта в 16 часов.

Адрес малого концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, д.2. Вход свободный.