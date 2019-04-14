Культура

В Пскове наградили победителей Историко-краеведческой олимпиады, приуроченной к Ганзе-2019

В минувшую пятницу, 12 апреля, в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоялся праздник, завершающий XXI городскую историко-краеведческую олимпиаду по теме «Политические, социально-экономические, торговые и культурные связи земли Псковской с ближним и дальним зарубежьем», приуроченную к 39-м Международным Ганзейским дням.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей библиотеке, победителей олимпиады приветствовала от имени главы города Пскова директор МАУК «Ганзейская дирекция праздников» Татьяна Пустошкина, а от имени жюри - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Призерам олимпиады были вручены дипломы, сувенирные магниты «Псков 2019. 39-е Международные Ганзейские дни», USB-накопители и книга Юрия Степанова «Изборск - город древний». Между тем, памятный керамический сувенир «Ладья» с надписью «Псков. Путь навстречу» отправится победительнице олимпиады Анне Плотниковой, которая не смогла присутствовать на церемонии награждения.

Творческие подарки участникам олимпиады преподнесли учащиеся музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского. Также участники праздника имели возможность ознакомиться с творческими работами учащихся 2 и 3 этапов олимпиады и книжно-иллюстративной выставкой книг из фондов библиотеки «Из истории Ганзы».

Напомним, что Олимпиада проводилась Историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василева совместно с городским управлением культуры, управлением образования, ПсковГУ, ПОИПКРО и Псковским музеем-заповедником. Главная цель олимпиады - формирование активной деятельностной позиции школьников города Пскова по отношению к родному краю на основе глубоких знаний о его истории.

Победителем олимпиады стала ученица школы №18 Анна Плотникова (1 место), второе место завоевали ученицы школы №24 Анна Козырева, Анна Петрова, а третье — две ученицы 24-й школы — Ксения Гусева и Екатерина Никитина,а также ученица школы №2 Дарья Макарец.