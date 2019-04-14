Культура

Сотрудница УМВД России по Псковской области стала лауреатом Международного конкурса «Радость Планеты»

Ведущий инспектор управления организации тылового обеспечения УМВД России по Псковской области Ирина Конарева стала лауреатом I степени VIII Международного конкурса - фестиваля сценического и художественного искусства «Радость Планеты», который состоялся в Сочи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по инициативе Культурного центра УМВД России по Псковской Ирина Конарева представила свою работу на конкурс в номинации «изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Представительное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства и культуры, присудило ей почетное звание лауреата I степени за конкурсную картину «В парке».

Сообщается, что в подобной номинации работник УМВД России по Псковской области участвует впервые. Интерес к изобразительному искусству у Ирины Конаревой проявился еще в детстве. Коллеги поздравили ее с этим большим успехом в творческой деятельности.