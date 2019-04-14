Культура

16 апреля в YouTube состоится трансляция онлайн-конференции трех ганзейских городов: Пскова, Порхова и Тихвина

В преддверии 39-х Международных Ганзейских дней русские ганзейские города Псков, Порхов и Тихвин проведут 16 апреля виртуальную ганзейскую видеоконференцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Централизованной библиотечной системы города Пскова, онлайн-конференция начнется в 10.00 и будет посвящена библиотечным и музейным проектам по популяризации исторического и культурного наследия трех ганзейских городов.

Модерировать встречу будут псковские библиотекари.

Встреча проводится по инициативе администрации городов Пскова и Тихвина, при поддержке муниципального учреждения культуры города Пскова «Ганзейская дирекция по проведению праздников».

Основная цель участников встречи - планирование совместной работы с Европейской Ганзейской библиотекой города Тихвина.

Онлайн-трансляция будет доступна 16 апреля в 10.00 по ссылке - https://www.youtube.com/c/BibliopskovRu/live.