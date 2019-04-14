Культура

В Пскове пройдет вечер памяти поэта Станислава Золотцева

21 апреля в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева состоится встреча любителей поэзии, посвященная памяти писателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Вот уже двенадцатый год в этот день псковские литераторы и читатели собираются вместе, чтобы почтить память Станислава Золотцева, поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, критика.

Псковская земля – малая родина Золотцева. Здесь родились и жили его предки, здесь родился, рос и взрослел, формировался как поэт, будущий автор гимна города Пскова, города единственно родного для него. Ему, «дивному городу», Станислав Александрович посвятил множество стихов. Часто темой его произведений, и поэтических и прозаических, становилась псковская земля, места, связанные с именем великого Пушкина, чье 220-летие со дня рождения будет отмечаться в этом году.

Во встрече примут участие член Союза писателей Валерий Мухин, Заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, кандидат филологических наук, писатель Татьяна Рыжова, музыковед композитор, дипломант международных и всероссийских конкурсов Татьяна Лаптева, лауреаты I-ого Молодежного поэтического фестиваля «Зеленое Яблоко – 2019», преподаватель Псковского университета Наталья Пителина.