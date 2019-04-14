В Псковской области с 14 апреля объявлено штормовое предупреждение

Что понравится организму, чего нельзя делать при остеохондрозе и почему может болеть спина - советы доктора

Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год

Через четыре года на месте экс-«Электрона» появится любимое и нужное всем псковичам пространство – митрополит Псковский и Порховский Тихон

16 апреля в YouTube состоится трансляция онлайн-конференции трех ганзейских городов: Пскова, Порхова и Тихвина

Псковичи решат, кто из местных музыкантов поедет представлять регион на крупнейший рок-фестиваль в Петербурге

Псковичи приберутся на Романовой горке накануне Дня заботы о памятниках истории и культуры

Про святых и праведников, пастухов и мельников — опубликована программа майских праздничных событий в музее-заповеднике «Михайловское»

Про святых и праведников, пастухов и мельников — опубликована программа майских праздничных событий в музее-заповеднике «Михайловское»

Культура

Псковичи приберутся на Романовой горке накануне Дня заботы о памятниках истории и культуры

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Субботник, приуроченный к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры, пройдет в городе Пскова 19 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, силами ГАУК Псковской области «Научно-производственный центр по охране памятников» пройдет уборка территории памятников комплекса Романовой горки: Дом Дворянского собрания (ул. Советская, 52)

Дом Сутоцкого (Первые палаты Меншиковых, ул. Советская, 50-А)

Второй дом Сутоцкого (ул. Советская, 50)

Дом Яковлева (Вторые палаты Меншиковых, ул. Советская, 50). В мероприятии планируют принять участие члены Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, сотрудники Археологического центра Псковской области, члены отделения ВООПИК Псковской области, сотрудники предприятий и организаций, расположенных вблизи объекта, и волонтеры. Напомним, Всероссийский День заботы о памятниках истории и культуры отмечается 20 апреля.