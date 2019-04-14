Псковичи приберутся на Романовой горке накануне Дня заботы о памятниках истории и культуры

Субботник, приуроченный к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры, пройдет в городе Пскова 19 апреля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, силами ГАУК Псковской области «Научно-производственный центр по охране памятников» пройдет уборка территории памятников комплекса Романовой горки:
В мероприятии планируют принять участие члены Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, сотрудники Археологического центра Псковской области, члены отделения ВООПИК Псковской области, сотрудники предприятий и организаций, расположенных вблизи объекта, и волонтеры.
Напомним, Всероссийский День заботы о памятниках истории и культуры отмечается 20 апреля.