Культура

Выставка «Традиции и современность» открылась в Пскове

Выставка «Традиции и современность» студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова открылась 16 апреля в библиотеке «Родник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, на выставке представлены учебные творческие работы студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Это разные виды традиционного батика, бывшие известными еще 2000 лет назад, также более поздние виды лоскутного шитья с разным способом сшивания ткани, классический гобелен ручного ткачества свободной формы.

Все работы являются оригинальным творческим поиском студентов, выполненные под руководством опытных преподавателей Зои Ган и Екатерины Родихиной. Организатор выставки - преподаватель, член Московского Союза художников Константин Зинин.