Культура

Псков посетили оркестр и вокальный коллектив музыкальной школы из Израиля

С 11 по 17 апреля в рамках культурного содружества Россия - Израиль в Пскове проходил визит оркестра и вокального коллектива музыкальной школы города Явне (Израиль).

Данный визит является совместным проектом Псковского областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД ИЦХАК», Псковского областного центра народного творчества, Детской музыкальной школы №5 Пскова и музыкальной школы города Явне, сообщили Псковской Ленте Новостей в благотворительном Центре «ХЭСЭД ИЦХАК».

Цель проекта - знакомство с культурой, традициями двух стран, а также обмен опытом в творчестве и музыке.

В рамках визита 16 апреля в камерном зале ГБУК «ПОЦНТ» состоялась лекция доктора музыковедения Рахели Галай (Израиль) - «Влияние русской музыкальной культуры и русских музыкантов на развитие музыки в Израиле». А молодые музыканты из Израиля дали концерт в Детской музыкальной школы №5 Пскова. В концертной программе зрители услышали знаменитые музыкальные произведения и пение вокального коллектива города Явне.

Центр «ХЭСЭД ИЦХАК» организовал, для гостей интересную экскурсионную программу по достопримечательностями Псковского края и дружескую встреча с молодежью города Пскова. Во время встречи была рассмотрена возможность дружеского визита учащихся Пскова в Израиль. Обмен молодежными делегациями будет способствовать формированию доверия и понимания между молодёжью обеих стран.

Впереди у гостей поездка в Санкт-Петербург.