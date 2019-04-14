Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей театральных дисциплин пройдут в Псковском колледже искусств

Курсы повышения квалификации преподавателей театральных дисциплин пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 18-20 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, образовательную программу курсов обеспечивают: Борис Поткин, режиссер, актер Псковского театра кукол преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова по актерскому мастерству; Ольга Фомина, актриса Первого Русского театра им. Федора Волкова (г. Ярославль); а также преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Людмила Масленникова, Ирина Никитина, Ирина Алексеева.

Тематика курсов охватывает широкий круг вопросов, касающихся театральной специализации.

В первый день курсов состоится просмотр спектаклей Псковского театра кукол «Маскарад» и «Фауст», а также лекция Б. Поткина «Кукольный формат». Программа второго дня посвящена практическим занятиям по мастерству актера, сценической речи, вокалу, сценическому движению и пластике.

Заключительный день курсов посвящен итоговой аттестации слушателей, которые представят свои практические разработки (тренинги, разминки). В завершении состоится круглый стол по вопросам методики преподавания театральных дисциплин в учреждениях дополнительного образования детей. Вечером заключительного дня запланировано посещение спектакля «Ревизор» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.