Псковский музей опубликовал режим работы в праздничные майские дни

Псковский музей-заповедник опубликовал на официальном сайте расписание работы в праздничные майские дни.
30 апреля (Вт.) – с 11.00 до 17.00
1-5 мая (Ср. – Вс.) – с 11.00 до 18.00
6 мая (Пн.) – выходной. Все объекты музея закрыты для посещения
7 мая (Вт.) – с 11.00 до 18.00
8 мая (Ср.) - с 11.00 до 17.00
9-12 мая (Чт. – Сб.) - с 11.00 до 18.00
График работы Мемориальных музеев В.И. Ленина и Мемориального музея-квартиры Ю.П. Спегальского:
2-4 мая (Чт. – Сб.) – с 11.00 до 18.00
7 мая (Вт.) – с 11.00 до 18.00
8 мая (Ср.) - с 11.00 до 17.00
10-11 мая (Пт. – Сб.) – с 11.00 до 18.00
Продажа билетов заканчивается за 30 минут до закрытия.