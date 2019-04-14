Культура

Фестиваль народной музыки им. Б. С. Трояновского пройдет в воскресенье в Новоржеве

В воскресенье, 21 апреля, в Детской школе искусств города Новоржева (ул. Володарского, 24) пройдет традиционный областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. Бориса Сергеевича Трояновского, посвященный виртуозу-балалаечнику. Начало фестиваля - в 11.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в конкурсном прослушивании примут участие более 150 исполнителей из 11 районов области и городов Пскова и Великие Луки. Это любительские самодеятельные коллективы и солисты: балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие. Участники исполнят по два произведения, различных по стилю и характеру. Жюри, в состав которого войдут специалисты Псковского областного центра народного творчества, Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, оценят уровень подготовки конкурсантов, их исполнительское мастерство.

Лучшие исполнители - лауреаты конкурса - примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в этот же день в 16.00 в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе (ул. Германа, д. 65). Зрители также увидят выступление ансамбля русских народных инструментов «Забава» ДМШ № 1 им. М. П. Мусорского из города Великие Луки. В рамках концертной программы состоится подведение итогов и награждение победителей викторины «Творческий путь Б. С. Трояновского» и конкурса эссе «Подруга моя - балалаечка», проведенных накануне среди учащихся Новоржевской школы искусств.

Напомним, с именем Бориса Трояновского связана история становления и развития виртуозной исполнительской школы игры на балалайке в начале ХХ века. Фестиваль-конкурс проводится уже более 25 лет и объединяет исполнителей народной музыки, любителей игры на балалайке разных возрастов и многочисленных поклонников русской национальной инструментальной музыки.

Организатором фестиваля является Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и администрации Новоржевского района.