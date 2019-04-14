Культура

На концерт «Такая разная гитара» приглашает Псковский колледж искусств

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приглашает псковичей на концерт «Такая разная гитара», который состоится в концертном зале колледжа 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Концерт посвящен 80-летию со дня рождения гитариста, дирижера, педагога Вячеслава Студинова.

Участники концерта: студенты класса гитары колледжа искусств, преподаватель Георгий Гребень, оркестр русских народных инструментов под руководством Василия Андреева, учащиеся детской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова и детской музыкальной школы города Пскова.

В программе концерта прозвучит музыка А. Иванова-Крамского, А. Виницкого, Х. Мореля, Ф. Таррега, В. Бояшова и М. Товпеко.

Ученик Вячеслава Студинова по классу гитары и оркестровому дирижированию Георгий Гребень в память о своем учителе исполнит обработку русской народной песни «Не корите меня, не браните», написанную Вячеславом Петровичем в конце 90-х годов ХХ века.

Начало концерта в 16 часов. Адрес музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.