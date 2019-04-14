Культура

Русский музей покажет картины Петра и Никиты Фоминых

В Мраморном дворце в четверг открывается выставка работ художников Петра и Никиты Фоминых, сообщает пресс-служба Русского музея.

На временной экспозиции будут представлены 100 живописных произведений художников. Большинство произведений связано с псковской землей, уроженцем которой был П.Фомин, пишет «Интерфакс».

П.Фомин (1919-1996) - народный художник СССР, выдающийся мастер русского реалистического пейзажа второй половины ХХ века. Н.Фомин (р. 1949) - заслуженный художник РФ, широко известен как монументалист, участвовавший в оформлении многих общественных зданий, храмов, мемориалов в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России.

«Любовь к родному пейзажу передается от отца к сыну, порой художники изображают одни и те же места. В решении сходных мотивов особенно ярко проявляется преемственность мастерства, а также особенности манеры и интонации каждого художника», - отмечают в музее.