Культура

Свои «подношения Пушкину» представили в «Михайловском» молодые художники

Сегодня утром в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли традиционную выставку «Дорога к Пушкину - 2018». Авторы представленных на ней работ - студенты, выпускники и педагоги Института графики и искусства книги Московского политехнического университета, давние друзья заповедника.

Юлия Воробьева. Весенние сумерки в Михайловском (2018).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в основу экспозиции легли цветные литографии, выполненные по итогам нескольких, не только 2018-го, как обозначено в названии выставки, но и предыдущих «сезонов» художественной практики студентов-графиков в Святогорье. Эти работы составляют альбом литографий «Дорога к Пушкину. III». Один его экземпляр, как и экземпляры двух предыдущих альбомов, студенты передали в дар музею-заповеднику.

Есть на выставке и другая, также очень интересная графика, а также несколько живописных работ - всего 76 «подношений Пушкину», как назвали их сами художники. Развернута экспозиция в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь до конца октября.

В музее уточнили, что выставка «Дорога к Пушкину», как обычно, организована в рамках десятидневной художественной практики студентов Института графики и искусства книги в Пушкиногорье. В нынешнем году на эту практику прибыло 12 будущих иллюстраторов.