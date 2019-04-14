Культура

На фестиваль в поддержку чтения приглашает Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в очередной раз поддержит всероссийскую акцию «Библионочь», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Анатолий Данилов. Пушкин в Михайловском (1986). Из собрания Пушкинского заповедника

Традиционный ежегодный фестиваль в поддержку чтения в нынешнем году проходит под девизом «Весь мир — театр». Именно поэтому в рамках этой акции в субботу, 20 апреля, в заповеднике вспомнят о многочисленных и таких непохожих друг на друга театральных проектах «Михайловского». Показательно, что многие из них «завязаны» не только и даже не столько на драматургии, но на поэзии и прозе, в первую очередь - поэзии и прозе Пушкина.

О Пушкине на подмостках сцены рассказывает и развернутая сейчас в заповеднике выставка «Друзья мои, прекрасен наш союз!.. А. С. Пушкин и Московский художественный театр». Участники музейной библионочи смогут познакомиться с этой экспозицией и, более подробно — с историей этого действительно уникального, одного из старейших театров России.

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Также в программу вечера включены выступление музейного театрального коллектива и презентация «Театры Псковщины. Факты, события, люди», подготовленная давними коллегами и друзьями музейщиков - сотрудниками Пушкиногорской районной библиотеки. Всё это будет происходить в выставочной анфиладе первого этажа заповедного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнут «Библионочь» здесь в 17.00, вход на нее свободный.