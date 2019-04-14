Культура

Мастер-класс пианиста Никиты Волова пройдет 19 апреля в Псковском колледже искусств

Мастер-класс пианиста, лауреата международных конкурсов Никиты Волова состоится 19 апреля в 15 часов в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Никита Волов родился в 1992 году в городе Северодвинске. С 5 лет обучался в Детской музыкальной школе №1 им. Н.А. Римского-Корсакова города Пскова по классу фортепиано, у преподавателя Ирины Чудиной. С 2006 года обучался в ЦМШ при Московской консерватории им. П.И.Чайковского, у заслуженного преподавателя РФ Фариды Нуризаде.

В 2015 году окончил с отличием Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, класс профессора, народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе. В 2014 году стал обладателем третьей премии на Международном конкурсе им. Рикарда Виньеса в Лериде (Испания).

Участник фестивалей «Дни Рахманинова» в Великом Новгороде, «Молодые исполнители России» в Санкт-Петербурге, «IKIF» в Нью-Йорке, «Alpenklassik» в Бад-Райхенхале, «Encuentro de música» в Сантандере.

Пианист ведёт активную концертную деятельность. Сотрудничает с такими музыкантами, как: Т. Геокчаев, М.Почекин, М.Дунаевский, В.Джиоева, А.Аблабердыева, Р.Абдулаев, И.Каждан, А.Титов, Н. Имаи. Гастролирует в городах России, странах Азии и Европы. В 2018 году становится обладателем приза фонда DAAD (Германия) а также победителем 2-го Трансильванского международного конкурса пианистов (Брашов, Румыния). Готовится к выпуску в 2019 году сольный диск пианиста, записанный на «Radio România Muzical».

Адрес музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.