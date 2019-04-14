Культура

Художника, очарованного чудом псковских пушкинских мест, смогут открыть для себя жители и гости Великого Новгорода

Завтра в Великом Новгороде, в выставочном зале Новгородского музея-заповедника на территории Новгородского кремля, откроют выставку «Очарованный чудом», где будут представлены произведения выдающегося русского графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию вошло 77 образцов оригинальной (акварели, рисунки тушью, карандашом, углём) и печатной (офорт, акватинта, сухая игла, проч.) графики. Здесь будут представлены, например, первые, конца 1950-х, пушкиногорские работы Звонцова, в том числе и его рисунки-реконструкции, свидетельствующие об участии Василия Михайловича в художественном проектировании и оформлении экспозиций и объектов Пушкинского Заповедника («Дом управляющего в Михайловском», «Святые (Пятницкие) ворота в Святогорском монастыре-музее» и так далее).

В.М. Звонцов. Флигель на усадьбе А. С. Пушкина в Михайловском (Дом приказчика) Реконструкция. 1958 год. Из фондов Пушкинского Заповедника.

Есть в экспозиции и работа «Тихий день» - по сути, это последняя встреча художника с дорогими его сердцу местами. После смерти Звонцова этот рисунок китайской тушью передала в фонды музея вдова Василия Михайловича Зинаида Ивановна Звонцова.

В.М. Звонцов. Тихий день (1992). Из фондов Пушкинского Заповедника.

Дополняют изобразительный ряд типографские издания - альбомы с рисунками Звонцова, проиллюстрированные им путеводители по заповеднику и сборники новелл С.С. Гейченко, художественные открытки и так далее.

Напомним, что жизнь и творчество этого замечательного мастера неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Впервые он приехал в Михайловское более шестидесяти лет назад. Василий Михайлович много работал в музее и для музея. Так, например, по просьбе Семёна Степановича Гейченко, своего друга и директора Пушкинского Заповедника, он делал проекты отдельных экспозиционных пространств. Звонцов был одним из инициаторов и организаторов ежегодных художественных практик студентов-«репинцев» в Пушкинском Заповеднике. При жизни художника в музее прошло восемь выставок его работ - с авторским отбором и участием в подготовке и открытии экспозиции. Об отношении Звонцова к музею красноречиво говорит запись, оставленная им в июле 1965 года в «Книге почётных посетителей Пушкинского Заповедника»: «Если верно, что у человека может быть вторая Родина, - так вот она: Михайловское, - которому я с восхищением отдаю вторую половину своей жизни».

В.М. Звонцов. Усадьба (1983). Из фондов Пушкинского Заповедника.

На сегодняшний день в собрании Пушкинского Заповедника хранится более трёхсот работ В.М. Звонцова. Это лучшая в России коллекция произведений выдающегося графика. Как отметили в музее, рисунки и офорты Звонцова часто становятся своего рода «визитной карточкой» и лирическим художественным образом псковских пушкинских мест на сборных и персональных выставках в России и за её пределами. Только за последние два года изысканную графику Василия Звонцова видели пушкиногорцы и псковичи, жители и гости Санкт-Петербурга, посетители музея в Больших Вязёмах (Московская область), «Полотняного Завода» (Калужская область), а также Национального художественного музея Республики Беларусь в Минске. Кроме того, большая виртуальная выставка произведений Звонцова постоянно открыта для всех пользователей «Всемирной паутины» на сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Открытие выставки «Очарованный чудом» (это «определение» Звонцову дал поэт Михаил Дудин) в Новгородском музее-заповеднике состоится в 16.00. Планируется, что она будет работать здесь и в Пушкинские дни, вплоть до 12 июня.