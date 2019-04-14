Культура

Выставка литографий старого Пскова Юрия Спегальского открылась в Исаакиевском соборе

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» открылась выставка литографий из собрания Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» «Создано в блокадном Ленинграде. Выставка авторских литографий Ю.П.Спегальского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Юрий Спегальский (1909-1969 гг.) - выдающийся знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, ученый, художник. На представленных автолитографиях изображены живописные уголки старого Пскова: Троицкий собор, Гремячая башня, Довмонтов город - все то, чем он с детства «был околдован, и на всю жизнь».

Два города хранят благодарную память о труде и таланте архитектора - Псков и Санкт-Петербург. Интерес к псковской старине Юрий Спегальский ощутил с ранних лет. Он много времени посвящал зарисовкам древних построек Пскова, участвовал в работах по восстановлению и реставрации его памятников архитектуры. В послевоенном Ленинграде Спегальский участвовал в обследовании и реставрации купола и креста Исаакиевского собора, поднимался на Смольный и Казанский соборы, Александровскую колонну, шпиль Петропавловского собора. Реставрационные работы на огромной высоте, обследования технического состояния конструкций, обмеры, необходимые для установки реставрационных лесов, – все это требовало мастерства архитектора-верхолаза.

Война застала его в Ленинграде. В составе бригады верхолазов Ю. Спегальский выполнял работы по маскировке высотных сооружений: куполов Никольского собора и Инженерного замка, шпиля Адмиралтейства. В одиночку он совершил опасный подъем на купол церкви святой Екатерины на Васильевском острове, чтобы устранить повреждения от прямого попадания снаряда. Страшной зимой 1941/42 годов, когда сил на высотные подъемы уже не оставалось и когда от истощения он почти не мог ходить, Спегальский продолжал работать. Он мог еще рисовать. В самый тяжелый период блокады архитектор создал графическую серию «Псков XVII века». По силе художественного и духовного воздействия современники сравнивали ее с Седьмой симфонией Шостаковича. Не сражения, не эпизоды военной истории Пскова увлекали воображение блокадного художника. Город в своей первозданной красоте раскрывался через памятники архитектуры. В этих рисунках не было исторического вымысла, стилизации под старину, в них проявился особого рода реализм, рожденный точным знанием и страстным желанием вдохнуть жизнь в свои реконструкции прошлого.

После освобождения Пскова Ю. Спегальский вернулся домой чтобы восстанавливать родной город: «Как бы ни были скромны мои познания, я должен отдать их все целиком для этого дела». Архитектор не только спасал разрушенные войной памятники, но горячо и бесстрашно отстаивал необходимость сохранения исторической застройки в процессе восстановления города: «Псков является исключительным городом, как комплекс сохранившихся памятников русской архитектуры – и церковной, и крепостной, и гражданской – он не имеет себе равных». Впервые в стране Юрий Спегальский предложил создать в Пскове систему архитектурных заповедников, разработанную им еще в годы войны. Благодаря настойчивости и целеустремленности архитектора в Пскове во многом была сохранена культурно-историческая среда, формировавшаяся на протяжении столетий.

В 1950-е гг. Спегальский участвовал в ремонтных работах на здании главного корпуса Публичной библиотеки, делал обмерные работы под куполом церкви Ильи Пророка на Пороховых, обследовал высотную часть Александровской колонны на Дворцовой площади; в составе бригады верхолазов участвовал в разборке дымовых труб Монетного двора (1954 г.) В начале июня 1956 г. Ю.Спегальский совместно с О. Тихоновым обследовал конструкции малого купола Исаакиевского собора (выс. 101 м). В июне 1957 г. обследовал в составе бригады шпиль Петропавловского собора.

Эта выставка - дань памяти неутомимому и вдохновенному труженику, отдавшему свой талант и силы родному городу.

Выставка будет работать до 14 мая.